Un professore che insultava Azzolina ora collabora con il ministero dell’Istruzione

Il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, leghista, ha chiamato a collaborare con il ministero un professore che l’ex ministra Lucia Azzolina aveva querelato per diffamazione e minacce. Il professore, che si chiama Pasquale Vespa, aveva infatti scritto sui social network numerosi messaggi sessisti e minacciosi contro Azzolina durante il suo mandato da ministra: il 9 aprile a Napoli comincerà il processo penale contro Vespa. Venerdì l’ex ministra ed esponente del Movimento 5 Stelle si è lamentata della scelta di Sasso in un post su Facebook e in un’intervista con il Corriere della Sera. Il nuovo ministro Patrizio Bianchi, scrive Repubblica, sta approfondendo la questione.

Vespa è un professore precario campano e un sindacalista dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL); è anche il presidente dell’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori e alle ultime elezioni regionali in Campania si era candidato con il centrodestra. Azzolina lo definisce «un cyberbullo» perché nell’anno del suo incarico ministeriale, cominciato nel gennaio del 2020 e terminato lo scorso febbraio, ma anche in precedenza, quando Azzolina era membro della Commissione cultura, ricerca ed istruzione della Camera e poi sottosegretaria all’Istruzione, le rivolgeva numerosi insulti e «aggressioni verbali», spesso facendo allusioni sessuali.

Vespa ha poi cancellato i messaggi aggressivi e insultanti contro Azzolina, ma l’ex ministra ne ha tenuto da parte delle immagini che ha allegato alle proprie denunce, la prima delle quali risale al dicembre del 2018. In questa denuncia Azzolina segnalava messaggi contenenti «epiteti e sottintesi fortemente sessisti e grandemente offensivi» che Vespa le aveva rivolto, alcuni dei quali citavano il rossetto rosso spesso usato dall’ex ministra con l’hashtag #BoccaRouge e proponevano inviti volgari e a sfondo sessuale a «chiudere la bocca ad Azzolina». Vespa ha dichiarato che nel processo si appellerà al diritto di satira.

Rossano Sasso ha difeso la scelta di Vespa come collaboratore definendolo «un simbolo dei diritti dei lavoratori più deboli, che ha condotto battaglie dure e scomode e che adesso si vorrebbe far passare come uno stalker e molestatore». Altri politici, del Movimento 5 Stelle e non solo, come il nuovo vicesegretario del Partito Democratico Peppe Provenzano, hanno invece dichiarato solidarietà ad Azzolina.