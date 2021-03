È morto Guy-Brice Parfait Kolelas, candidato alle elezioni presidenziali di domenica nella Repubblica del Congo

È morto a 61 anni l’economista Guy-Brice Parfait Kolelas, uno dei candidati alle elezioni presidenziali della Repubblica del Congo di ieri, domenica 21 marzo. Sabato Kolelas aveva annunciato di essere gravemente malato di COVID-19 e in un video diffuso sui social media aveva detto di stare «lottando contro la morte». Il responsabile della sua campagna elettorale ha detto che è morto mentre veniva trasportato in aereo verso un ospedale francese dove avrebbe dovuto ricevere cure per la COVID-19.

La Repubblica del Congo, nota anche come Congo-Brazzaville, non è da confondere con la confinante Repubblica Democratica del Congo. Nel paese è presente un regime autoritario in cui il presidente Denis Sassou Nguesso ha governato praticamente incontrastato per 36 anni. La Repubblica del Congo ha circa 5 milioni e 250mila abitanti: finora nel paese sono stati accertati 9.564 contagi da coronavirus e 134 morti per cause legate alla COVID-19.