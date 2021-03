I dati sul coronavirus in Italia di domenica 21 marzo

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 20.159 casi positivi da coronavirus e 300 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 30.932 (484 in più di ieri), di cui 3.448 nei reparti di terapia intensiva (61 in più di ieri) e 27.484 negli altri reparti (423 in più di ieri). Sono stati analizzati 169.175 tamponi molecolari e 107.911 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’11,2 per cento, mentre quella dei test antigenici dell’1 per cento. Nella giornata di sabato i contagi registrati erano stati 23.913 e i morti 401.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.003), Emilia-Romagna (2.448), Campania (1.810), Lazio (1.793), Piemonte (1.751).

Le principali notizie della giornata

• Ci sono stati problemi con la convocazione delle persone da vaccinare al centro della Fiera di Cremona: dei 600 posti del centro solamente 58 sono stati prenotati. I problemi sembrano essere legati alla gestione di Aria, l’agenzia della Regione Lombardia per l’innovazione e gli acquisti, criticata peraltro sabato sera dalla stessa assessora lombarda al Welfare Letizia Moratti. C’erano stati problemi simili anche ieri, mentre la settimana scorsa al posto delle 600 prenotazioni previste ne sono state mandate 900.

• Il Regno Unito ha superato il record di vaccinazioni somministrate in un solo giorno: sabato 874.784 persone sono state vaccinate, portando il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose a 27.630.970 su quasi 67 milioni di abitanti.

