Intorno alle 18 di venerdì molti utenti in Italia e all’estero hanno iniziato a segnalare problemi di connessione su WhatsApp e su Instagram, entrambe app di proprietà di Facebook. Ci sono state segnalazioni di problemi anche per l’app di Facebook. Alle 19 circa le segnalazioni sono diminuite e i problemi sembrano essere risolti. Non ci sono state, per il momento, spiegazioni o commenti ufficiali da parte di Facebook.