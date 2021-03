L’FBI ha arrestato due leader dei Proud Boys e ne ha incriminati altri due per il loro coinvolgimento nell’assalto al Congresso

L’FBI ha arrestato due leader del gruppo di estrema destra dei Proud Boys e ha incriminato altri due esponenti del movimento per il loro coinvolgimento nell’assalto al palazzo del Congresso degli Stati Uniti, lo scorso 6 gennaio. Zach Rehl, presidente dei Proud Boys di Philadelphia, e Charles Donohoe, leader in North Carolina, sono stati arrestati con l’accusa di aver cospirato per ostacolare la polizia del Campidoglio e impedire che venisse certificata la vittoria di Joe Biden; Ethan Nordean e Joseph Biggs, che sono tra i principali esponenti del gruppo negli stati di Washington e Florida, sono stati incriminati (ma non arrestati) per essere stati coinvolti nell’organizzazione dell’assalto.

A oggi sono 13 le persone legate al gruppo dei Proud Boys che sono state accusate per i fatti collegati all’assalto del Congresso. Pochi giorni dopo l’attacco, il dipartimento di Giustizia aveva rivelato nuove informazioni su come i membri di alcuni gruppi di estrema destra, tra cui i Proud Boys, si fossero organizzati come milizie armate e coordinati tra loro per commettere atti di violenza durante l’assalto.

