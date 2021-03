Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano saranno i nuovi vicesegretari del PD

Enrico Letta, eletto il 14 marzo nuovo segretario del Partito Democratico, ha scelto Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano come suoi vice nella segreteria del partito, al posto di Andrea Orlando.

Irene Tinagli ha 46 anni ed era stata eletta in Parlamento per la prima volta nel 2013 con Scelta Civica. Nel 2015 aveva lasciato Scelta Civica e aveva aderito al gruppo parlamentare del Partito Democratico. Alle elezioni europee del 2019 si era candidata con il PD, risultando la seconda degli eletti per numero di preferenze. Dal settembre 2019 è Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo.

Giuseppe Provenzano ha 38 anni: nel 2017 entrò nella Direzione Nazionale del Partito Democratico e dal giugno 2019 è membro della segreteria come responsabile delle Politiche del lavoro. Nel settembre del 2019 era stato scelto come ministro per il Sud e la coesione territoriale nel secondo governo Conte.