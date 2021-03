Team New Zealand è a una regata dalla vittoria della Coppa America contro Luna Rossa

Nella notte tra lunedì e martedì Emirates Team New Zealand ha vinto la nona regata di Coppa America battendo Luna Rossa al largo di Auckland. La barca italiana, partita in svantaggio, era riuscita a guadagnare la testa della corsa già al primo giro e a mantenerla per gran parte della regata. Sul finale, però, si è ritrovata nella parte sinistra del campo di regata con il vento sfavorevole: i neozelandesi, più veloci, sono quindi riusciti a riprendersi la prima posizione e a tagliare il traguardo con trenta secondi di vantaggio.

La decima regata della serie, prevista sempre nella notte italiana, è stata invece annullata per l’instabilità del vento nel golfo di Hauraki. La serie è quindi ferma sul 6-3 in favore dei neozelandesi, ai quali ora basta una sola vittoria per vincere la Coppa America e difendere il titolo vinto quattro anni fa. Per rimontare, Luna Rossa deve vincere tutte e quattro le regate in programma da questa notte a giovedì.