Il Consiglio di stato ha deciso che l’associazione sovranista di Steve Bannon dovrà lasciare l’Abbazia di Trisulti, nel Lazio

Il Consiglio di stato ha deciso che l’associazione sovranista del consulente politico statunitense Steve Bannon dovrà lasciare l’Abbazia di Trisulti, in provincia di Frosinone, nel Lazio.

L’associazione, che si chiama Dignitatis Humanae Institute, aveva ottenuto l’abbazia in concessione nel 2018 dopo aver vinto un bando del ministero della Cultura. Sul progetto avanzato dall’associazione erano però emerse varie irregolarità, confermate anche dal Consiglio di Stato, secondo cui al momento del bando l’associazione fornì informazioni «non veritiere».

Dignitatis Humanae Institute era legata all’ambiente dell’estrema destra cattolica, e Bannon, ex stratega di Donald Trump alla Casa Bianca, aveva ribadito più volte di volerla utilizzare come sede per costruire una scuola politica che fosse di riferimento per l’estrema destra europea.