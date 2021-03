Dopo aver parlato negli ultimi giorni di nuove restrizioni e di nuovi colori regionali, i giornali dedicano oggi molto spazio al nuovo piano vaccinale del governo, presentato dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo. Molte prime pagine di oggi dedicano poi spazio al ricordo di Raoul Casadei, morto ieri a 83 anni, e all’Assemblea del Partito Democratico che si svolgerà oggi e durante la quale si voterà sulla candidatura di Enrico Letta a segretario del partito. Altre prime pagine dedicano parte del loro spazio per ricordare i dieci anni dall’inizio della guerra in Siria.