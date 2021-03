La partita di Serie A tra Juventus e Napoli che non si giocò a ottobre si giocherà il 7 aprile

La partita di Serie A tra Juventus e Napoli – inizialmente prevista per la terza giornata di campionato, poi “assegnata a tavolino” e in seguito rimandata – si giocherà il 7 aprile alle 18.45. E non, come si pensava fino a ieri, il 17 marzo. Questo ulteriore spostamento, comunicato nella serata di venerdì dalla Lega di Serie A, arriva su richiesta delle due squadre: entrambe sono state eliminate dalle coppe europee, hanno dunque più spazio nei rispettivi calendari.

La partita non si era svolta durante la terza giornata di campionato, a ottobre, perché la Asl di Napoli aveva imposto il regime di isolamento fiduciario a tutti i giocatori del Napoli, dopo che due calciatori della squadra erano risultati positivi al coronavirus. Per questo il Napoli non era potuto andare a Torino per la partita.

– Leggi anche: La Juventus ha scommesso e per ora sta perdendo