La Juventus è stata eliminata dalla Champions League

La Juventus ha vinto 3-2 contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, ma è stata eliminata per il maggior numero di gol subiti in casa, dopo che all’andata i portoghesi avevano vinto 2-1. All’Allianz Stadium di Torino la Juventus è andata in svantaggio nel primo tempo ed è riuscita a rimontare nella ripresa con due gol di Federico Chiesa che hanno mandato la partita ai supplementari. Al 115mo il Porto ha però segnato il gol del pareggio che ha di fatto chiuso l’incontro, nonostante il gol segnato da Adrien Rabiot pochi minuti dopo.

Per la Juventus è la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di Champions League dopo quella subita nella scorsa stagione contro il Lione. Nell’altra partita giocata martedì sera, invece, il Borussia Dortmund ha eliminato il Siviglia con un risultato complessivo di 5-4. Mercoledì gli ottavi di finale proseguiranno con Liverpool-Lipsia (2-0) e PSG-Barcellona (4-1).