Le foto della nuova Ferrari SF21

La Scuderia Ferrari ha presentato la nuova monoposto con cui parteciperà al prossimo Campionato mondiale di Formula 1, il cui inizio è previsto con il Gran Premio del Bahrein di domenica 28 marzo. Si chiama SF21 e nella presentazione online organizzata dalla scuderia il team principal Mattia Binotto ha spiegato che nasce dalla macchina della passata stagione, in linea col regolamento che non ha permesso grandi cambiamenti in vista della riforma che verrà introdotta a partire dal prossimo anno. Il colore della livrea richiama l’amaranto della prima auto prodotta dalla Ferrari nel 1947, la 125 S, ed è lo stesso usato nel Gran Premio del Mugello della passata stagione, quello in cui la Ferrari ha festeggiato le mille gare in Formula 1.

Con la nuova SF21 la Ferrari spera di riprendersi dopo l’ultima stagione, una delle più negative nella storia della scuderia, conclusa senza vittorie al sesto posto della classifica costruttori e con il suo miglior pilota, il monegasco Charles Leclerc, ottavo nella classifica generale. Leclerc quest’anno avrà come compagno di squadra lo spagnolo Carlos Sainz, scelto già nel corso della passata stagione come sostituto di Sebastian Vettel, non confermato e ingaggiato dalla Aston Martin.