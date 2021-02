Da oggi in alcune zone della Lombardia entreranno in vigore delle zone arancioni “rinforzate”, ha detto l’assessora al Welfare della regione

Letizia Moratti, assessora al Welfare della Lombardia, ha annunciato che in alcune zone della regione entreranno presto in vigore maggiori restrizioni. Si tratta di zone che preoccupano particolarmente per l’alto numero di nuovi contagi e per la diffusione delle varianti del coronavirus. Le nuove misure entreranno in vigore dalle 18 di oggi, con un’ordinanza che verrà firmata già nel pomeriggio.

In tutta la provincia di Brescia, nei comuni di Viadanica, Predore, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo, e nel comune di Soncino in provincia di Cremona verrà istituita una zona arancione “rinforzata”, ha detto Moratti. Oltre alle misure della zona arancione, saranno previste: la chiusura delle scuole elementari, d’infanzia e gli asili nidi (l’assessora non ha fatto riferimento esplicito alle medie e alle superiori), il divieto di recarsi nelle seconde case, lo smart working obbligatorio nei casi in cui è possibile, l’obbligo di mascherine chirurgiche (e quindi non in stoffa) sui mezzi di trasporto, e la chiusura delle attività universitarie in presenza.

Oltre alla nuova ordinanza, Moratti ha anche spiegato che cambieranno alcune cose nel piano vaccinale della Lombardia: le dosi a disposizione della regione verranno utilizzate maggiormente, «nei limiti del possibile e delle linee guida del ministero», nei comuni al confine tra le province di Brescia e Bergamo, particolarmente interessate dalla presenza delle varianti del coronavirus e a rischio di saturazione delle terapie intensive. Inoltre, è stato richiesto al ministero di poter dare una sola dose di vaccino a chi sia già risultato positivo al coronavirus, o in alternativa di posticipare il suo turno di 6 mesi, per aumentare la disponibilità attuale.

In Lombardia sono già in vigore zone rosse locali in 4 comuni: Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Mede (Pavia) e Viggiù (Varese).