Luna Rossa ha vinto la Prada Cup e si è qualificata alle regate di Coppa America

La barca a vela italiana Luna Rossa ha battuto i britannici di Ineos Team UK nell’ottava e decisiva regata di Prada Cup, vincendo così il trofeo che garantisce la partecipazione alla Coppa America, la più importante competizione velica al mondo. Al largo di Auckland, in Nuova Zelanda, Luna Rossa è riuscita a vincere sette regate per prima, mentre gli inglesi di Ineos ne sono riusciti a vincere soltanto una, nella notte tra venerdì e sabato. È stata quindi una vittoria netta che a vent’anni dall’ultima volta permetterà all’imbarcazione italiana di partecipare alla Coppa America in programma a partire dal 6 marzo, sempre ad Auckland, contro i campioni in carica del Team New Zealand.

