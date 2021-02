Kim Kardashian e Kanye West divorzieranno, scrive TMZ

La celebre influencer statunitense Kim Kardashian e il rapper Kanye West divorzieranno, scrive TMZ, sito scandalistico solitamente molto affidabile per le notizie sulle celebrità statunitensi. Fonti a conoscenza dei fatti hanno detto a TMZ che la coppia non avrebbe ancora fissato una data per il divorzio ma che la decisione sarebbe stata consensuale. La notizia è stata confermata a Reuters da un portavoce del tribunale di Los Angeles. Secondo TMZ i due, che sono sposati dal 2014 e che hanno 4 figli, vivrebbero separati già da alcuni mesi.

