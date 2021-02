I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 16 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 10.386 nuovi casi positivi da coronavirus e 336 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.537 (67 in meno di ieri), di cui 2.074 nei reparti di terapia intensiva (15 in meno di ieri) e 18.463 negli altri reparti (52 in meno di ieri). Sono stati analizzati in tutto 140.154 tamponi molecolari e 133.865 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 6,3 per cento, mentre quella dei test antigenici dell’1,1 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 7.351 e i morti 258.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.696), Campania (1.135), Emilia-Romagna (968), Lazio (894) e Piemonte (771).

Le principali notizie della giornata

• A causa delle varianti del coronavirus sono stati cambiati i criteri di utilizzo dei test rapidi antigenici. Come previsto dalla nuova circolare del ministero della Salute, d’ora in avanti sarà necessario eseguire un secondo tampone, molecolare o con un diverso tipo di antigenico, per confermare la positività rilevata dal test antigenico. Ne abbiamo parlato meglio qui.

