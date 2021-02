Weekly Beasts

Neve e animali sono due tra i soggetti più ricercati dai fotografi, e quando capita che siano entrambi protagonisti di una fotografia ne escono immagini come alcune di questa raccolta: con scene suggestive, come un cervo di Richmond Park circondato da fiocchi sfocati o due cigni in un lago ghiacciato; con movimenti goffi, come quelli di un cane che gioca in un parco o di due panda allo zoo di Berlino, che però a onor del vero sarebbero stati buffi lo stesso, e la neve in questo caso fa solo da contorno; o ancora paesaggi con presenze animali che sembrano cartoline. Sapevate che i cigni possono vivere anche più di trent’anni? Nella raccolta di questa settimana c’è un esemplare femmina che vive in una fattoria in Turchia con l’uomo che 37 anni fa l’ha trovata ferita e curata.