Celebripost

Qui da noi la settimana è iniziata con i risultati del Super Bowl, che si è giocato nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 a Tampa, in Florida: un’occasione che ha reso possibile fotografare non solo Tom Brady (quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, che hanno vinto) e la moglie Gisele Bündchen, ma anche The Weeknd, che si è esibito all’intervallo, e Miley Cyrus, che ha cantato prima dell’evento. Poi valeva la pena fotografare un paio di tennisti impegnati a Melbourne e un altro paio di personaggi famosi nei panni di giocatori di golf: Macklemore e Bill Murray.