I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 7 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 11.641 nuovi casi positivi da coronavirus e 270 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.373 (145 in meno di ieri), di cui 2.107 nei reparti di terapia intensiva (3 in meno di ieri) e 19.266 negli altri reparti (142 in meno di ieri). Sono stati analizzati in totale 123.115 tamponi molecolari e 83.674 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8,9 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,8 per cento. Nella giornata di sabato i contagi registrati erano stati 13.441 e i morti 385.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Campania (1.741), Lombardia (1.515), Emilia-Romagna (1.382), Lazio (920) e Puglia (765).

Le principali notizie della giornata

• Nel corso della settimana che comincia lunedì 8 febbraio rimarranno in vigore le ultime ordinanze relative alle restrizioni imposte nelle regioni italiane per contenere la pandemia da coronavirus: quasi tutte le regioni italiane rimarranno in “zona gialla”, mentre Umbria, Puglia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano saranno in “zona arancione”. Da lunedì invece la regione Sardegna passerà dalla “zona arancione” a quella “gialla”, dopo la scadenza dell’ordinanza firmata il 23 gennaio dal ministro della Salute.

