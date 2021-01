È morta a 96 anni l’attrice Cicely Tyson, famosa soprattutto per i film “Sounder” e “Pomodori verdi fritti alla fermata del treno”

È morta a 96 anni l’attrice afroamericana Cicely Tyson, nota per aver interpretato numerosi ruoli sia in TV sia al cinema, tra cui quelli nel film Sounder del 1972 e Pomodori verdi fritti alla fermata del treno del 1991, con Kathy Bates e Jessica Tandy. La notizia della sua morte è stata data dal manager, Larry Thomson, che non ne ha rese note le cause.

Tyson nacque ad Harlem, a New York, nel 1924. Iniziò a recitare a teatro e a lavorare come modella, poi dalla fine degli anni Sessanta iniziò una lunga carriera nei film per il cinema e la televisione. Nel 1974 vinse due premi Emmy per il film TV Autobiografia di Miss Jane Pittman, in cui interpretava una donna nera nata sotto la schiavitù che in vecchiaia visse i movimenti per i diritti civili degli anni Sessanta. Nel 2013 vinse un Tony Award per la sua performance nell’adattamento dell’opera teatrale The Trip to Bountiful e nel 2018, a 93 anni, fu la prima donna afroamericana a ricevere l’Oscar alla carriera. Più di recente Tyson aveva recitato nelle serie House of Cards e Le regole del delitto perfetto (“How to get away with murder”).