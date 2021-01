I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 25 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 8.561 nuovi casi positivi da coronavirus e 420 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 23.845 (136 in più di ieri), di cui 2.421 nei reparti di terapia intensiva (21 in più di ieri) e 21.424 negli altri reparti (115 in più di ieri). Sono stati analizzati in totale 86.169 tamponi molecolari e 56.947 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 9,6 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,5 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 11.629 e i morti 299.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.484), Emilia-Romagna (1.164), Sicilia (885), Lazio (874) e Campania (754).

Le principali notizie della giornata

• Oggi, lunedì 25 gennaio, le lezioni in presenza sono riprese, anche se a turni, per gli studenti di quattro regioni: Lombardia, Liguria, Marche e Umbria. Abbiamo messo insieme una guida regione per regione per capire dove si va a scuola in presenza e dove no.

• Intervistato durante il programma di Rai Uno Domenica In, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato che i problemi nella consegna dei vaccini di Pfizer dovrebbero provocare un ritardo di circa quattro settimane nell’inizio della campagna vaccinale per chi ha più di 80 anni, e di sei o otto settimane per il resto della popolazione. Le nuove stime sui tempi della vaccinazione dipendono non tanto dai ritardi nelle consegne di Pfizer emersi negli ultimi giorni, quanto i nuovi annunci sui problemi di Astrazeneca, ma ne parliamo in maniera più approfondita qui.

