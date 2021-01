Weekly Beasts

Tra gli animali che è difficile distinguere ci sono i membri della famiglia dei cervidi e capita spesso di fare confusione tra daini, cervi e caprioli, che si differenziano tra loro per le dimensioni, le corna e il colore del manto: nella raccolta della settimana ci sono – se non ci siamo fatti ingannare – un gruppo di daini e un capriolo, mentre qui trovate una guida da consultare per distinguerli. Tra le bestie più facilmente riconoscibili invece ci sono cigni bianchi e neri, tartarughe giganti, cani e orangotanghi, per finire con una foca grigia che soffre di melanismo, un eccesso di pigmenti del mantello che la rende quasi nera.