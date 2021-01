In Campania l’insegnamento in presenza per le scuole medie potrà riprendere dal 25 gennaio, e per le scuole superiori dal primo febbraio

Oggi la Regione Campania ha comunicato che verrà firmata un’ordinanza secondo cui le scuole medie potranno riaprire per l’insegnamento in presenza a partire da lunedì 25 gennaio e quelle superiori dal primo febbraio.

Il comunicato della regione specifica anche che nell’ordinanza saranno chiarite le modalità relative alla ripresa dell’istruzione in presenza delle scuole superiori. Accogliendo il ricorso presentato da alcuni genitori contro le ordinanze sulla chiusura delle scuole del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, infatti, il TAR della Campania ha stabilito che gli studenti delle scuole superiori potranno tornare a frequentare le lezioni in presenza a partire dal primo febbraio, con la percentuale che indicherà la regione, ma sempre compresa tra il 50 e il 75 per cento, come previsto dal DPCM del 16 gennaio.