L’Antitrust ha multato Eni, Enel e Sen per un totale di 12,5 milioni di euro

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), comunemente chiamata Antitrust, ha multato le società italiane fornitrici di energia Eni gas e luce, Enel Energia e Sen (Servizio elettrico nazionale) per un totale di 12,5 milioni di euro: 5 milioni a Eni, 4 a Enel e 3,5 a Sen.

Molte persone avevano chiesto alle tre società di mandare in prescrizione alcune bollette che erano state inviate dopo due anni, e quindi di non pagarle. Questa possibilità era stata introdotta dalla Legge di Bilancio del 2018, che permetteva sostanzialmente agli utenti di non pagare le bollette sui consumi di luce e gas fatturate tardi, salvo i casi in cui ci fossero oggettive responsabilità degli utenti stessi.

Le società avevano dato agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori e avevano rigettato le richieste di prescrizione fatte dagli utenti, pretendendo il pagamento delle bollette prescritte. Secondo l’Antitrust questo comportamento sarebbe stato ingiustificato, dal momento che le tre aziende non avevano fornito prove delle responsabilità degli utenti e, anzi, in molti casi «erano smentiti dalle prove fornite dai consumatori».