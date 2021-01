È morto a 91 anni l’alpinista Cesare Maestri

È morto a 91 anni l’alpinista e scrittore trentino Cesare Maestri, divenuto noto soprattutto per le sue scalate, principalmente sulle Dolomiti, per cui venne soprannominato “il ragno delle Dolomiti”. Scrisse diversi libri autobiografici per raccontare la sua attività di alpinista, che comunque non abbandonò fino all’età avanzata, e collaborò con diversi giornali. Nel corso della sua vita fece circa 3.500 salite, di cui un terzo in solitaria. Ne ha dato notizia il figlio, Gian Maestri, con un messaggio sui social network in cui ha scritto: «Questa volta Cesare ha firmato il libro di vetta della scalata sulla sua vita. Un abbraccio forte a chi gli ha voluto bene».

