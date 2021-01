AstraZeneca ha presentato richiesta per l’approvazione del suo vaccino in Europa

Martedì, la società farmaceutica AstraZeneca ha presentato la richiesta per ottenere l’approvazione all’uso del suo vaccino contro il coronavirus in Europa. La richiesta di approvazione è stata presentata all’Agenzia europea per i medicinali (EMA), l’agenzia dell’Unione Europea che si occupa di farmaci, che la analizzerà con una procedura accelerata che dovrebbe concludersi entro la fine di gennaio: a quel punto, se non ci saranno problemi, l’EMA potrà raccomandare l’approvazione del vaccino alla Commissione Europea, che formalmente potrà permetterne l’utilizzo.

Il vaccino di AstraZeneca, sviluppato in collaborazione con l’università di Oxford, è ritenuto uno dei più promettenti tra quelli sviluppati fin qui: sia per i costi di produzione più bassi sia perché è più facile da conservare. Il vaccino di AstraZeneca ha tuttavia avuto uno sviluppo travagliato che ne ha ritardato l’approvazione in molti paesi: sia le autorità europee che statunitensi, per esempio, avevano chiesto documenti e dati aggiuntivi a quelli già disponibili per le loro valutazioni sulla sicurezze e affidabilità del vaccino.

Avendo già iniziato la valutazione del vaccino, EMA ha detto che potrà completare la sua valutazione in tempi piuttosto rapidi. Una possibilità annunciata dalla stessa EMA è che una decisione sul vaccino venga annunciata il 29 gennaio.