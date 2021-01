Dove riaprono le scuole domani

La scorsa settimana il decreto legge riguardante le nuove restrizioni per contenere la pandemia da coronavirus in Italia ha stabilito che l’insegnamento in presenza nelle scuole superiori potrà riprendere lunedì 11 gennaio per il 50 per cento degli studenti. Le scuole elementari e medie, invece, hanno potuto riaprire per le lezioni in presenza giovedì 7 gennaio in tutto il paese, tranne che in Campania, dove riapriranno lunedì solo le prime e seconde elementari.

Negli ultimi giorni, tuttavia, alcune regioni hanno annunciato l’introduzione di misure ancora più stringenti, alle luce delle quali soltanto tre regioni seguiranno le indicazioni dell’ultimo decreto (più le provincie di Trento e Bolzano, che hanno iniziato il sette).

Abruzzo

Scuole superiori in presenza al 50 per cento da lunedì 11 gennaio.

Basilicata

Nessuna attività in presenza per le scuole superiori fino al 31 gennaio.

Calabria

L’ordinanza che prevedeva la chiusura delle scuole elementari e medie è stata sospesa: gli studenti torneranno in classe lunedì 11 gennaio. Le scuole superiori continueranno con la didattica a distanza fino al primo febbraio.

Campania

Gli alunni delle scuole materne e delle prime due classi elementari potranno rientrare in aula lunedì 11 gennaio: per le altre classi si continua con la didattica a distanza. Scuole medie e superiori riapriranno non prima del 25 gennaio.

Emilia-Romagna

Scuole elementari e medie in presenza, superiori a distanza fino al 23 gennaio.

Friuli Venezia Giulia

Nessuna attività in presenza per le scuole superiori fino al 31 gennaio.

Lazio

Scuole superiori in didattica a distanza fino al 16 gennaio.

Liguria

Scuole superiori in didattica a distanza fino al 16 gennaio.

Lombardia

In Lombardia le scuole superiori proseguono con la didattica a distanza almeno fino al 25 gennaio.

Marche

Le scuole superiori continueranno con la didattica a distanza fino al 31 gennaio.

Molise

Elementari, medie e superiori con la didattica a distanza fino al 16 gennaio.

Piemonte

Scuole superiori chiuse e didattica a distanza al 100 per cento fino al 16 gennaio.

Puglia

In Puglia la presenza degli studenti in tutte le scuole è solo su richiesta: la didattica a distanza proseguirà almeno fino al 16 gennaio.

Sardegna

Nessuna attività in presenza per le scuole superiori fino al 31 gennaio.

Sicilia

Per le scuole elementari e medie didattica a distanza fino al 16 gennaio, superiori ancora a distanza fino al primo febbraio.

Toscana

Scuole superiori in classe al 50 per cento da lunedì 11 gennaio.

Trentino-Alto Adige

Nella provincia di Trento le scuole superiori hanno iniziato con la didattica in presenza al 50 per cento dal 7 gennaio. In provincia di Bolzano gli ingressi saranno scaglionati tra il 50 e il 70 per cento.

Umbria

Per le scuole superiori didattica a distanza sarà in vigore fino al 23 gennaio.

Valle d’Aosta

Scuole superiori in classe al 50 per cento da lunedì 11 gennaio.

Veneto

Per le scuole superiori didattica a distanza fino al 31 gennaio.