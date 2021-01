È sparito un aereo in Indonesia

Un aereo della compagnia indonesiana Sriwijaya Air ha perso i contatti poco dopo essere partito da Giacarta, la capitale dell’Indonesia. Lo ha fatto sapere un’agenzia governativa indonesiana. È praticamente certo che si sia schiantato in mare. Secondo il sito di news AirLive a bordo dell’aereo c’erano 62 persone.

L’aereo era partito intorno alle 13.40 locali, quando in Italia erano le 8.40 del mattino, e sarebbe dovuto arrivare alle 15.15 ora locale a Pontianak, in Indonesia. Secondo i dati di FlightRadar24, l’aereo avrebbe perso improvvisamente quota poco dopo il decollo, quando stava sorvolando un tratto di mare. Un pescatore che stava lavorando nelle vicinanze ha detto a BBC News che l’aereo è effettivamente precipitato in mare, e che la sua barca per poco non è stata colpita dai detriti dello schianto.

Il governo indonesiano ha fatto sapere di avere avviato una missione di soccorso. L’aereo era un Boeing 737-500, un modello ormai in disuso fra le principali compagnie aeree.