In Lombardia la riapertura delle scuole superiori è stata rinviata al 24 gennaio

Il governo regionale della Lombardia ha annunciato che rinvierà la riapertura delle scuole superiori dall’11 al 24 gennaio. Le lezioni proseguiranno tramite la didattica digitale integrata, cioè a distanza. Il governo aveva annunciato la riapertura delle scuole superiori per l’11 gennaio in tutto il paese, lasciando però la possibilità alle regioni di rinviare la data. Già da alcuni giorni diverse regioni come Veneto Campania avevano annunciato che avrebbero riaperto le scuole superiori più avanti, citando l’aumento dei casi di coronavirus nel proprio territorio.