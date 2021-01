Un’ordinanza firmata sabato dal ministro della Salute Roberto Speranza ha rimandato al 18 gennaio la riapertura degli impianti sciistici, altrimenti prevista per il 7 gennaio. L’ordinanza era stata esplicitamente chiesta al ministro dalle regioni e dalle province autonome, in attesa che tutte le regioni si accordino su linee guida comuni per regolare l’uso degli impianti.

– Leggi anche: Cosa c’è dietro una pista da sci