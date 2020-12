In Bosnia ci sono centinaia di migranti in attesa di essere trasferiti dopo l’incendio del campo profughi di Lipa

Dopo l’incendio che la scorsa settimana aveva distrutto il campo profughi di Lipa, fuori dalla città di Bihac, in Bosnia-Erzegovina, diverse centinaia di migranti sono rimasti senza alloggio e sono adesso in attesa di essere trasferiti. Secondo Peter Van der Auweraert, rappresentante dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (IOM) in Bosnia-Erzegovina, si tratta di almeno 900 persone.

This is current state of former Lipa camp #Bihac #BiH where 900 #migrants who spent the night on the busses were just returned to by local police, as last minute political negotiations failed to produce a viable outcome. Close to no shelter for the night. @UN_BiH @UNmigration pic.twitter.com/SalRFIOgsk

— Peter Van der Auweraert (@PeterAuweraert) December 30, 2020