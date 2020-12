Lo stato indiano dell’Assam ha abolito tutte le scuole islamiche

Il 30 dicembre l’Assam, uno stato a nord-est dell’India, ha approvato una legge che abolisce tutte le scuole islamiche, chiamate madrase, dicendo che davano un’istruzione inferiore agli standard. Entro aprile ne saranno chiuse più di 700, che saranno poi convertite in scuole come tutte le altre, ha fatto sapere il ministro dell’Istruzione locale, Himanta Biswa Sarma.

Glad that the Bill pertaining to repeal of Provincialisation of Madrassas has been passed, even as @INCAssam and @AIUDFOfficial expectedly staged a walkout in Assembly. All Madrassas, being run under government stands converted into regular educational institute wef April 1, 2021

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 30, 2020