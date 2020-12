I dati sul coronavirus di oggi, mercoledì 30 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 16.202 nuovi casi positivi da coronavirus e 575 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus.

Attualmente i ricoverati sono 26.094 (117 in meno rispetto a ieri), di cui 2.528 nei reparti di terapia intensiva (21 in meno di ieri) e 23.566 negli altri reparti (96 in meno di ieri). Sono stati analizzati in tutto 169.045 tamponi. È risultato positivo il 9,6 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 11.212 e i morti 659.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (2.986), Lombardia (1.673), Puglia (1.470), Emilia-Romagna (1.427), Lazio (1.333), Sicilia (1.084) e Piemonte (1.046).

Le province in cui è stato accertato il maggior numero di casi sono Roma (994), Milano (661), Venezia (588), Verona (583), Bari (582), Padova (516), Vicenza (515), Treviso (492), Torino (485), Napoli (364), Udine (360) e Palermo (292).

Le principali notizie di oggi