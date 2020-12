La rassegna mattutina delle prime pagine dei quotidiani sul Post è antica quasi quanto il Post, e alla fine di ogni anno diventa un interessante album e riassunto delle notizie che hanno avuto più spazio e delle scelte dell’informazione nazionale. Quest’anno la tradizionale raccolta del centinaio di prime pagine che rappresentino l’anno è ulteriormente particolare, perché l’anno è stato ulteriormente particolare: e abbiamo deciso di presentarla e raccontarla di persona con una diretta online per spiegare le scelte e le tendenze dei quotidiani quest’anno.

Nel 2020 in tantissimi si sono accorti che i giornali sono per molti versi un mezzo ancora indispensabile per informarsi e capire cosa succede nel mondo. Il traffico dei siti di news è enormemente cresciuto rispetto all’anno precedente, insieme al diffuso bisogno di informazioni e spiegazioni. Ma quest’anno ci siamo accorti di più anche di un altro lavoro che hanno fatto i giornali: quello di indirizzare le discussioni, le polemiche e anche le decisioni su questioni che hanno riguardato tutti molto da vicino. I giornali sono ancora una cosa fondamentale per la nostra società e per questo capire meglio i giornali è importante per capire meglio il mondo che raccontano e influenzano.

Di queste cose parleremo martedì 29 dicembre, in diretta sul Post, con Luca Sofri e Francesco Costa. Riguarderemo le prime pagine del 2020, parleremo di cosa hanno fatto bene i giornali e di cosa hanno fatto male, e di perché lo hanno fatto. Sfogliando le 101 prime pagine del 2020 prima di pubblicarle sul Post, come alla fine di ogni anno.

La diretta comincerà alle 18.30, si potrà seguire su questa pagina o su Facebook e si potrà vedere in differita, come sempre. E come tutti gli articoli del Post, anche la diretta sarà aperta a tutti, grazie agli abbonati che con il loro sostegno permettono di fare il Post e di farlo sempre meglio.