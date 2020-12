Soumaïla Cissé, leader del principale partito di opposizione del Mali, è morto a Parigi

Venerdì Soumaïla Cissé, ex ministro delle Finanze del Mali e leader del principale partito di opposizione del paese, è morto a Parigi. Cissé aveva 71 anni ed era considerato tra i candidati favoriti per le elezioni presidenziali in programma per il 2022. Tra marzo e ottobre era stato tenuto prigioniero da un gruppo di militanti islamisti che lo avevano rapito durante delle attività di campagna elettorale nella regione di Timbuctù; era stato liberato insieme ai due italiani Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio e alla cooperante francese Sophie Pétronin.

La notizia della morte di Cissé è stata confermata a Reuters dal suo portavoce Nouhoum Togo, che però non ha voluto dare ulteriori dettagli. Secondo i giornali francesi Cissé è morto di COVID-19: lo avrebbe detto un membro della sua famiglia ad Agence France-Presse.