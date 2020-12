Joe Biden si è fatto vaccinare in TV contro il coronavirus

Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus di Pfizer-BioNTech. Biden, che ha 78 anni, si è fatto vaccinare in diretta tv nella sera di lunedì 21 dicembre all’ospedale ChristianaCare di Wilmington, in Delaware, vicino a casa sua. «Non c’è niente di cui preoccuparsi» ha detto «e non vedo l’ora di ricevere la seconda dose». Biden ha elogiato anche l’amministrazione uscente, guidata da Donald Trump, per la velocità con cui ha permesso di rendere disponibile il vaccino. Anche sua moglie, Jill Biden, ha ricevuto il vaccino.

Il vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech era stato approvato lo scorso 12 dicembre dalla Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia governativa statunitense che si occupa di farmaci. In questi giorni – mentre nel frattempo è stato autorizzato anche il vaccino di Moderna – diversi altri importanti politici statunitensi si sono fatti vaccinare. Tra loro c’è anche il vicepresidente uscente Mike Pence. Sembra invece che Trump per ora non si farà vaccinare: alcuni giorni fa un funzionario della Casa Bianca aveva detto a CNN che non si sarebbe fatto vaccinare a meno che non gli fosse stato raccomandato dai suoi medici personali.

