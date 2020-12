I dati sul coronavirus di oggi, lunedì 21 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 10.872 nuovi casi positivi da coronavirus e 415 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus.

I ricoverati attualmente sono 27.876 (25 in meno rispetto a ieri), di cui 2.731 nei reparti di terapia intensiva (12 in meno di ieri) e 25.145 negli altri reparti (13 in meno di ieri). Sono stati analizzati in tutto 87.889 tamponi. È risultato positivo il 12,4 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 15.104 e i morti 352.

La regione con più casi è stata il Veneto (2.583). Seguono Emilia-Romagna (1.594), Lazio (1.205), Lombardia (950), Puglia (788) e Campania (691).

Le province in cui è stato accertato il maggior numero di casi sono Roma (1.174), Padova (612), Treviso (479), Verona (478), Milano (472), Bologna (452), Venezia (433) e Napoli (339).

