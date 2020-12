Il Parlamento Europeo ha approvato il bilancio UE 2021-2027 e il regolamento che vincola lo stanziamento dei fondi al rispetto dello stato di diritto

Il Parlamento Europeo ha dato il suo consenso al Quadro finanziario pluriennale (QFP), cioè il bilancio a lungo termine della UE valido fra il 2021 e il 2027. Il testo sul bilancio era stato concordato con il Consiglio lo scorso 10 novembre: ci sono stati 548 voti favorevoli, 81 contrari e 66 astensioni.

Rispetto alla dotazione iniziale sono stati previsti 15 miliardi di euro in più per finanziare dieci programmi che hanno a che fare con sanità, ricerca, cultura e politica comune su migrazione e asilo: «Per proteggere meglio i cittadini dalla pandemia COVID-19, fornire opportunità alla prossima generazione e preservare i valori europei», ha fatto sapere in una nota il Parlamento: il bilancio arriverà così a 1.085 miliardi di euro. È stato inoltre accettato il principio secondo cui i costi per ripagare il debito che si genererà con il Recovery Fund non debbano essere coperti a scapito dei programmi di investimento del QFP. E non dovranno tradursi nemmeno in contributi più elevati degli stati membri. Di conseguenza, i negoziatori del Parlamento Europeo hanno elaborato una tabella per introdurre nuove risorse proprie da inserire nel bilancio dell’UE nei prossimi sette anni e far fronte così a tali costi aggiuntivi.

Il bilancio di previsione europeo è un piano della durata di sette anni su come saranno spesi i soldi che tutti i paesi europei versano nelle casse dell’Unione in base al loro Prodotto interno lordo. Il bilancio viene preparato dalla Commissione Europea e presentato al Consiglio dell’Unione Europea, formato da tutti i capi di governo dei paesi membri, per l’approvazione. Il bilancio pluriennale viene approvato attraverso una procedura legislativa speciale stabilita dall’articolo 312 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede che il Consiglio adotti il regolamento sul bilancio pluriennale all’unanimità, previa approvazione a maggioranza assoluta del Parlamento europeo, senza che quest’ultimo possa emendare la proposta (di anno in anno si possono poi fare alcune modifiche, ma senza uscire più di tanto dal tracciato iniziale).

Oggi il Parlamento Europeo ha approvato anche il regolamento che vincola lo stanziamento dei fondi al rispetto dei valori fondanti dell’UE. Lo scorso 10 dicembre, durante la riunione del Consiglio Europeo, l’Ungheria e la Polonia avevano ritirato il veto che avevano posto sull’approvazione del budget pluriennale 2021-2027 dell’Unione a causa dell’introduzione di un nuovo meccanismo che lega l’erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto. Ora, stando al nuovo regolamento, i pagamenti del bilancio dell’Unione Europea potranno essere sospesi per i Paesi membri in cui sono state accertate violazioni dello stato di diritto.