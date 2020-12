I dati sul coronavirus di oggi, sabato 12 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 19.903 nuovi casi positivi da coronavirus e 649 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus.

I ricoverati attualmente sono 31.265 (562 in meno rispetto a ieri), di cui 3.199 nei reparti di terapia intensiva (66 in meno di ieri) e 28.066 negli altri reparti (496 in meno di ieri). Sono stati analizzati in tutto 196.439 tamponi. È risultato positivo il 10,1 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 18.727 e i morti 761.

La regione con più casi è stata il Veneto (5.098), dove la situazione sta peggiorando. Seguono Lombardia (2.736), Emilia-Romagna (1.807), Puglia (1.478), Piemonte (1.443), Campania (1.414) e Lazio (1.194).

