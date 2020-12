Hyundai acquisterà Boston Dynamics

Hyundai Motor, la società coreana di automobili, acquisterà dalla multinazionale giapponese SoftBank la maggioranza delle quote di Boston Dynamics, società di ingegneria e robotica che negli ultimi anni è diventata nota soprattutto per aver costruito alcuni prototipi mobili, tra cui BigDog, un cane robot per l’esercito statunitense.

I termini dell’accordo non sono stati divulgati, ma Hyundai parteciperà in Boston Dynamics – il cui valore è stato valutato intorno al miliardo di dollari – per l’80 per cento (il 20 per cento resterà a SoftBank). «Questa transazione unirà le capacità di Hyundai Motor e Boston Dynamics per guidare l’innovazione nella mobilità futura», ha detto il presidente di Hyundai Motor, Euisun Chung.

Boston Dynamics fu fondata negli Stati Uniti nel 1992 da un gruppo di ricercatori del MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Nel 2013 fu acquisita da Alphabet, la holding di Google, che però nel giugno 2017 la vendette al grande gruppo giapponese SoftBank per una cifra non resa pubblica. Negli anni l’azienda non ha avuto denaro solo da Google e SoftBank ma anche, tra gli altri, dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

