L’Inter è stata eliminata dalla Champions League, non andrà nemmeno in Europa League

Nell’ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, l’Inter ha pareggiato 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk ed è stata eliminata dalla competizione come quarta e ultima classificata del gruppo B, mancando anche la qualificazione ai sedicesimi di UEFA Europa League. L’Inter avrebbe dovuto vincere per superare il Borussia Mönchengladbach e qualificarsi agli ottavi come seconda classificata dietro il Real Madrid, ma a San Siro non è riuscita a sbloccare la partita. Nella fase a eliminazione diretta di Champions League le squadre italiane saranno soltanto tre: Juventus, Lazio e Atalanta. I sorteggi si terranno lunedì alle 12 presso la sede della UEFA in Svizzera.

