Anche Amazon Prime Video ha aggiunto una funzione che permette a più persone di vedere un film in contemporanea

Da oggi anche Amazon Prime Video ha una funzione che permette a persone in posti diversi di vedere un film nello stesso momento, si chiama «Video Party». Questa funzione era già attiva da alcuni mesi negli Stati Uniti, e un qualcosa di simile era stato introdotto di recente anche da Disney+.

Chi ospita la visione può invitare fino a 100 persone contemporaneamente, con l’unico vincolo che ognuno dei partecipanti deve essere abbonato ad Amazon Prime. Solo l’organizzatore controlla il film: lo può far partire per tutti nello stesso momento, lo può mettere in pausa, ecc. Nella funzione «Video Party» c’è anche una chat per scambiare commenti e opinioni durante la visione.

