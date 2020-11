I siti che fanno sconti per il Cyber Monday

Oggi è il cosiddetto Cyber Monday, cioè il lunedì che viene dopo il Black Friday e che un tempo era la ricorrenza di sconti dedicata ai prodotti tecnologici (per questo cyber), ma che negli ultimi anni è diventata la giornata di chiusura della settimana del Black Friday. Ancora oggi infatti su molti negozi online si trovano promozioni e offerte per chi è in cerca di qualche affare, spesso anche con ulteriori ribassi rispetto ai prezzi del Black Friday.

I siti con più promozioni sono come sempre Amazon e eBay, che offrono sconti su migliaia prodotti di vario tipo. Su eBay gli sconti vanno fino al 70 per cento e ci sono promozioni anche su prodotti di Apple e Dyson. Su Amazon la scelta è ancora sterminata (anche se non tutti sono necessariamente veri sconti): si va da una tastiera meccanica con LED colorati, a un puzzle di legno magnetico e fino al nuovo altoparlante Echo Dot. Per chi cerca elettrodomestici o prodotti tecnologici, ci sono ePrice, Euronics, Unieuro che va avanti fino al 3 dicembre, e MediaWorld che, oltre a fare sconti, consegna tutti gli ordini gratuitamente.

Per chi è più interessato ai vestiti, Asos fa sconti fino al 70 per cento su tutto il catalogo e offre un ulteriore sconto del 25 per cento su una selezione di prodotti a chi usa il codice STILLGOTIT. Per il Cyber Monday, anche Zalando aggiunge il 20 per cento di sconto ai prodotti già in promozione: il codice per ottenerlo è CYBER2020. Il rivenditore di moda di lusso Yoox fa ancora il 20 per cento di sconto su moltissimi prodotti, ma solo a chi compra dalla app o da smartphone. E anche sul sito di Decathlon si trovano ancora alcune offerte interessanti.

Per quanto riguarda i negozi online di abbigliamento monomarca, Vans aggiunge il 15 per cento di sconto su tutti i prodotti disponibili sul sito col codice CYBER15, Timberland fa sconti fino al 50 per cento e le giacche di Napapijri sono scontate fino al 40 per cento. Sul sito di Eastpak ci sono ancora sconti fino al 70 per cento e Lee fa uno sconto extra del 10 per cento (codice EXTRA10) sui capi già scontati. Tra i negozi di abbigliamento low cost, su Uniqlo sono ancora validi tutti gli sconti del Black Friday e Mango fa lo sconto di almeno il 30 per cento su tutto. Anche K-Way, il marchio che ha dato il nome agli impermeabili leggeri che si piegano e diventano marsupi, ma che produce anche altri capi d’abbigliamento sportivo, fa ancora sconti e spedizioni gratuite.

E poi ci sono le principali profumerie online come Sephora che solo per oggi fa lo sconto del 25 per cento su tutto o del 30 per cento se si fa una spesa superiore ai 169 euro, e Douglas con prezzi fino al 30 per cento più bassi. Ci sono ancora sconti del 25, 30 e 50 per cento anche sui sex toys di Lelo, azienda svedese che negli ultimi anni ha un po’ cambiato il mercato dei sex toys grazie al design: per esempio c’è uno sconto del 25 per cento su Sona 2, la versione aggiornata del loro vibratore sonico più famoso, e su alcuni dei sex toys maschili di cui abbiamo scritto qui.

Tra i marchi che potrebbero interessare chi vuole sfruttare gli sconti per i regali di Natale c’è Gallo, il produttore di calze e articoli di maglieria, che fa ancora sconti fino al 55 per cento e Happy Socks, che per la giornata di oggi fa sconti del 40 per cento e spedizione gratuita. Chi invece vuole fare regali (o semplicemente scorte) di vini e superalcolici, può approfittare delle promozioni ancora in corso su Tannico. Oppure potete esplorare il catalogo di Etsy, il sito di e-commerce per vendere e comprare oggetti fatti a mano, usati o vintage, che propone sconti fino al 60 per cento su una grande varietà di prodotti. Se non avete mai fatto acquisti su questa piattaforma, qui avevamo messo insieme una guida.

Anche la libreria IBS continua con le promozioni per tutta la giornata: tutti i libri italiani (tranne le novità degli ultimi 6 mesi) sono in sconto almeno del 15 per cento. E l’e-commerce di Lego per il Cyber Monday fa sconti su alcuni prodotti per adulti e bambini. Infine, chi è in cerca di regali o rifornimenti per i propri animali domestici, può dare un occhio agli ultimi sconti su Zooplus.

Per chi si è messo alla ricerca delle occasioni dell’ultimo momento, ricordiamo come sempre che non tutti gli sconti sono convenienti come appaiono e che ci sono alcune verifiche che si possono fare per essere un po’ più sicuri di stare facendo un vero affare, soprattutto sui siti generalisti.

Come non farsi fregare dagli sconti

Forse non tutti sanno che i prezzi su internet variano molto spesso: non basta quindi sapere che un prodotto ha un grosso sconto rispetto al suo prezzo di listino (a cui si fa riferimento nella maggior parte dei casi) per ritenerlo un affare, ma è importante verificare anche quanto costa su altri siti e possibilmente quanto costava nei mesi precedenti. Vale soprattutto per i prodotti in sconto su Amazon, per cui però è facile verificare i prezzi precedenti usando siti come Camelcamelcamel o Keepa. Su entrambi basta inserire il link al prodotto di Amazon che ci interessa per vedere l’andamento del prezzo nell’ultimo periodo e capire se è davvero conveniente. Keepa, volendo, si può anche installare come plugin sul browser per vedere il grafico direttamente sulle pagine di Amazon (qui è mostrato come).

Un altro strumento che si può usare per capire se si sta facendo un affare o meno ― soprattutto se non è su Amazon e non potete sapere l’andamento del prezzo ― è Trovaprezzi, un sito che per ogni prodotto mostra i prezzi di tutti gli e-commerce che lo vendono in ordine crescente. Se su Trovaprezzi vi imbattete in siti che non avete mai sentito che vendono lo stesso prodotto che vorreste comprare a prezzi molto più bassi, comunque, verificate che siano affidabili perché non sempre lo sono. Infine, per valutare la qualità del prodotto che state per acquistare, leggete le recensioni più recenti, soprattutto su Amazon, e in generale cercate su YouTube o sui siti specializzati cosa se ne dice. Alcune informazioni potreste trovarle anche su Consumismi. Se volete fare un acquisto su eBay, non dimenticatevi di guardare i feedback al venditore.

Conviene pagare a rate?

Ultimamente molti e-commerce si appoggiano a servizi che permettono agli utenti di pagare gli acquisti a rate. Le aziende che fanno da intermediari anticipano i soldi in modo che il pagamento sull’e-commerce sia saldato subito, e poi chiedono dei pagamenti dilazionati periodici all’utente. Per chi deve acquistare elettrodomestici molto costosi, per esempio, questa può essere un’opportunità da prendere in considerazione, anche perché nella maggior parte dei casi non vengono chiesti interessi. Questi servizi, tuttavia, si propongono come servizi a vantaggio dei consumatori quando in realtà sono soprattutto servizi per negozi online che vogliono aumentare le vendite e incentivare gli utenti a fare acquisti. In generale, quindi, bisogna muoversi con attenzione e leggere bene le condizioni prima di accettare qualsiasi rateizzazione.

Amazon usa due modalità per i pagamenti a rate. Per alcuni prodotti (i prodotti nuovi e a marchio Amazon venduti e spediti da Amazon), l’”accordo” viene stretto direttamente tra Amazon e l’utente: basta avere alcuni requisiti tra cui essere registrati sul sito da almeno un anno e avere una carta di credito o di debito (cioè un bancomat) salvata. Per altri prodotti venduti da terzi, la rateizzazione viene gestita da Cofidis con il servizio CreditLine, che prevede però un piccolo tasso d’interesse.

