Torna Consumismi di Natale

Ormai da qualche anno tra novembre e dicembre le persone che si occupano della sezione Consumismi del Post si spremono le meningi per cercare idee originali e convincenti per i regali di Natale. Non quelli che ci facciamo tra di noi: quelli che consigliamo a tutti di fare.

Quest’anno, per esempio, è già uscito un articolo che raccoglie le nostre prime idee per i regali (lo abbiamo pubblicato a novembre, per chi voleva portarsi avanti), ma anche una lista di regali sotto i venti euro, e una che raccoglie regali che possono piacere a persone vegane. Ne arriveranno altri.

Anche quest’anno, quindi, torna la nostra newsletter sui regali e il Natale.

Da mercoledì fino a Natale, la newsletter settimanale della sezione Consumismi si trasformerà nella sua versione natalizia: “Consumismi di Natale” (fino a quante volte è legale ripetere la parola “Natale”, in un paragrafo? ).

Consumismi di Natale è gratuita e aperta a tutti. Arriva due volte la settimana, il mercoledì e la domenica. Dentro ci sono aggiornamenti su tutti gli articoli del Post a tema regali e poi una piccola raccolta di storie sul Natale e attorno al Natale, di oggi e del passato, da tutto il mondo. Per iscrivervi, partite da qui.

Se siete già iscritti alla newsletter di Consumismi, invece, non dovete fare niente: solo aspettare mercoledì.

(Abbiamo già detto “Natale”?)