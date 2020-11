È morta l’attrice Daria Nicolodi, protagonista di “Profondo Rosso” ed ex compagna di Dario Argento

È morta a 70 anni l’attrice Daria Nicolodi, a lungo compagna del regista Dario Argento per cui recitò in diversi famosi film, tra cui soprattutto Profondo Rosso del 1975. Tra gli altri film di Argento in cui recitò ci sono Suspiria (di cui fu anche co-sceneggiatrice), Inferno, Tenebre, Phenomena e Opera. Nella sua carriera recitò anche in La proprietà non è più un furto, di Elio Petri, e in Salomè, di Carmelo Bene.

Nicolodi, che nacque a Firenze il 19 giugno del 1950, ebbe due figlie: nel 1972 Anna, dallo scultore Mario Ceroli, e nel 1975 Asia, da Dario Argento. Dopo alcuni anni di pausa, nel 2007 tornò al cinema recitando insieme alla figlia Asia nel film di Dario Argento La Terza Madre.