In Uganda sono state uccise 7 persone durante le manifestazioni di protesta per l’arresto di due candidati alle elezioni presidenziali

Mercoledì in Uganda 7 persone sono state uccise e altre 45 sono state ferite durante violente manifestazioni di protesta contro l’arresto di due candidati alle elezioni presidenziali di gennaio. Uno dei due candidati arrestati mercoledì è Bobi Wine, il popolare musicista, diventato parlamentare, che era già stato già fermato l’ultima volta il 3 novembre e poi subito liberato.

La polizia ha detto di aver arrestato Wine perché aveva organizzato una manifestazione, nel distretto di Luuka, nella parte orientale del paese, durante la quale erano state violate le regole contro il coronavirus: non veniva rispettato il distanziamento fisico e l’obbligo della mascherina. L’altro candidato alle presidenziali arrestato è Patrick Amuriat, che è stato accusato di aver organizzato una manifestazione non autorizzata nella città Gulu, nell’Uganda nord-occidentale.

Bobi Wine è un cantante famosissimo in Uganda e si oppone da tempo al presidente Yoweri Museveni, che governa il paese dal 1986. Nell’ottobre del 2019 era sfuggito a un tentativo di arresto da parte della polizia scappando in motocicletta. Sui social network erano stati diffusi diversi video (di cui uno pubblicato dallo stesso Wine) nei quali si vedeva il cantante in fuga dopo che la polizia aveva circondato la sua abitazione per impedirgli di tenere un concerto a Busabala, in occasione della festa d’indipendenza dell’Uganda.

Mr. President—our president. @HEBobiwine escapes police with a high jump on a bodaboda. Happy Independence Day! #UgandaAt57 #Uganda pic.twitter.com/xJkOUq8LJE — Arao ə-ˈrau̇ AMENY – Daughter of Lango (@araoameny) October 9, 2019

Nel 2018 era stato incarcerato con l’accusa di tradimento e torturato probabilmente per via del suo seguito sempre. Era stato arrestato un’altra volta nell’aprile del 2019 per una protesta non autorizzata organizzata l’anno precedente, ed era stato liberato dopo pochi giorni su cauzione.