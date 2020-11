Nico Mannion è stato scelto dai Golden State Warriors al Draft NBA

Il cestista italoamericano Niccolò Mannion, di diciannove anni, è stato scelto dai Golden State Warriors al Draft NBA, l’evento annuale in cui le trenta squadre del miglior campionato di basket al mondo selezionano nuovi giovani da aggiungere alle loro rose. Mannion — che nel 2018 ha scelto di rappresentare la Nazionale italiana — è stato scelto alla quarantottesima chiamata dalla squadra californiana di Steph Curry e Klay Thompson, allenata da Steve Kerr e vincitrice di tre titoli NBA tra il 2014 e il 2018.

Dalla prossima stagione sarà il quarto italiano in NBA insieme a Marco Belinelli (San Antonio Spurs), Danilo Gallinari (Oklahoma City Thunder) e Nicolò Melli (New Orleans Pelicans). Mannion è cresciuto in Florida ma è nato a Siena nel 2001 da padre americano — l’ex cestista Pace Mannion — e madre italiana. Prima di venire a giocare in Italia, il padre iniziò la carriera in NBA proprio a Golden State, squadra per la quale giocò nella stagione 1983/1984.