L’Italia si è qualificata alle finali di UEFA Nations League

Grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia nell’ultima giornata dei gironi di UEFA Nations League, la Nazionale maschile di calcio si è qualificata alle finali del torneo, che si disputeranno il prossimo ottobre tra Milano e Torino, insieme a Belgio, Francia e Spagna. Contro la Bosnia a Sarajevo l’Italia ha vinto segnando un gol per tempo, con Andrea Belotti e Domenico Berardi. Ha quindi concluso il suo girone al primo posto con un punto in più dell’Olanda e cinque in più della Polonia. La Bosnia, ultima, è stata invece retrocessa nella categoria inferiore.