L’ex leader del Labour britannico Jeremy Corbyn è stato riammesso nel partito, dopo essere stato sospeso lo scorso 29 ottobre per via di alcune sue dichiarazioni riguardo ai risultati di un’inchiesta sull’antisemitismo all’interno del partito. Secondo i media britannici, è una decisione che semplifica il tentativo dell’attuale leader del partito Keir Starmer di coinvolgere nuovamente l’ala più di sinistra del Labour, quella che fa ancora riferimento a Corbyn, ma che alimenterà nuove polemiche e proteste nella comunità ebraica. Non è chiaro se Corbyn subirà qualche tipo di sanzione.

I am pleased to have been reinstated in the Labour Party and would like to thank party members, trade unionists and all who have offered solidarity.

Our movement must now come together to oppose and defeat this deeply damaging Conservative government.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 17, 2020