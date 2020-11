È in corso una grande operazione di polizia a Montreal

A Montreal, in Canada, è ancora in corso una grande operazione di polizia attorno alla sede di Ubisoft (un’azienda sviluppatrice ed editrice di videogiochi), sul St. Boulevard, nel quartiere di Mile End, iniziata attorno alle 3 (ora locale, 21 ora italiana).

La polizia però ha detto che per ora non ha rilevato nessuna concreta minaccia.

Nella zona sono presenti molte ambulanze e squadre di agenti armati. Alcune immagini scattate nella zona e condivise sui social network nelle ultime due ore mostravano decine di persone sul tetto dell’edificio, con la porta d’accesso al tetto bloccata dall’esterno con grossi oggetti.

La polizia è intervenuta in seguito a una chiamata al numero d’emergenza che segnalava una rapina a mano armata: la zona è stata isolata e ai cittadini di Montreal è stato chiesto di non avvicinarsi.

Non ci sono notizie di morti o feriti, e la polizia non ha confermato le versioni circolate su vari siti di news e che ipotizzavano che fossero stati presi degli ostaggi.

Un impiegato di Ubisoft ha raccontato alla Montreal Gazette che alle 3.20 circa si è barricato in una stanza insieme ai suoi colleghi, mentre la polizia perlustrava l’edificio. Poco prima delle 4 (ora locale, le 22 ora italiana), la polizia ha detto che non è stata identificata nessuna concreta minaccia e ha cominciato le procedure di evacuazione per le persone all’interno dell’edificio.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020



Decine di persone sono state poi scortate all’esterno; le operazioni non sono ancora concluse.



Police operation near Ubisoft: Employees escorted out as police sweep building https://t.co/0ape6ukWax pic.twitter.com/JrrSXY6na7 — Montreal Gazette (@mtlgazette) November 13, 2020

La maggior parte dei lavoratori di Ubisoft a Montreal sta lavorando da remoto, quindi non c’era molta gente in sede. Normalmente le persone che ci lavorano sono quasi 4000.